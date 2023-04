César Boaventura diz que vive com 600 euros por mês

César Boaventura irá a julgamento no âmbito do processo "Operação Malapata". O arguido vai responder por 10 crimes.

César Boaventura, empresário de jogadores de futebol que está acusado de corrupção em favorecimento do Benfica, afirma que vive com 600 euros por mês, quando questionado sobre a "Operação Malapata", em que é acusado pelo Ministério Público de 10 crimes: cinco de burla qualificada, três de falsificação de documentos, um de fraude fiscal qualificada e outro de branqueamento de capitais.

Em entrevista à CMTV, Boaventura alegou que vive com um ordenado de 600 euros: "Vivo com esse ordenado. Tenho uma empresa que paga as despesas e a renda do apartamento. Com 600 euros por mês não como em casa? O meu agregado familiar não sou eu sozinho, somos quatro", referiu.

O empresário César Boaventura é acusado de três crimes de corrupção ativa e um outro de forma tentada em benefício do Benfica. A conclusão é do Ministério Público.