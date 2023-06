CD arquiva queixa do Sporting que podia levar à desclassificação do FC Porto

A Comissão de Instrutores propôs o arquivamento, o CD da FPF concordou,

O Conselho de Disciplina da FPF seguiu a proposta da Comissão de Instrutores e arquivou uma queixa do Sporting contra o FC Porto, na sequência de um recurso apresentado pelos dragões para o Tribunal Arbitral do Desporto, devido ao encosto de cabeça de Matheus Reis ao árbitro João Pinheiro na final da Taça da Liga, disputada em janeiro de 2023. Que terminou com a vitória portista.

Os leões alegavam que os azuis e brancos só poderiam ter recorrido para o Conselho de Justiça e nunca para o TAD, sendo que o recurso a tribunais estaduais tem, entre as penas, a desclassificação. É isso que refere o artigo 82 do Regulamento Disciplinar da Liga.

A Comissão de Instrutores propôs o arquivamento, o CD da FPF concordou, não transformando o inquérito em processo disciplinar.