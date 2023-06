Catarina Campos promovida à categoria de Elite de árbitras da UEFA

No quadro masculino, o destaque vai para a subida de António Nobre da segunda à primeira categoria, juntando-se a João Pinheiro e Tiago Martins, que já integravam este patamar.

A arbitragem portuguesa passará a contar no segundo semestre de 2023, após atualização do quadro conhecida, com duas árbitras na categoria de Elite da UEFA, com a promoção de Catarina Campos, que se junta a Sandra Bastos.

No quadro feminino, além das já citadas Catarina Campos e Sandra Bastos, na categoria de Elite, Portugal conta com uma representante na primeira categoria, Sílvia Domingos, e duas na segunda categoria, Filipa Cunha e Teresa Oliveira.

No quadro masculino, o destaque vai para a subida de António Nobre da segunda à primeira categoria, juntando-se a João Pinheiro e Tiago Martins, que já integravam este patamar.

O árbitro português mais qualificado na hierarquia da UEFA continua a ser Artur Soares Dias, que integra a categoria de Elite, enquanto Miguel Nogueira, Luís Godinho, Fábio Veríssimo, Gustavo Correia e Vítor Ferreira são árbitros da segunda categoria.

Finalmente, na modalidade de futsal, a arbitragem portuguesa conta com três árbitros na categoria de Elite, Cristiano Santos, Eduardo Coelho e Miguel Castilho, e dois na primeira categoria, Rúben Santos e Filipe Duarte.