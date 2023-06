Caso dos emails: Luís Filipe Vieira doa valor da indemnização a instituição

De acordo com o Correio da Manhã, os dez mil euros que o antigo presidente do Benfica tem a receber de Francisco J. Marques e Diogo Faria serão entregues à Obra do Padre Américo - Casa do Gaiato.

Francisco J. Marques e Diogo Faria, diretor de comunicação do FC Porto e diretor de conteúdos do Porto Canal, respetivamente, foram condenados pelo tribunal a pagar uma indemnização de 10 mil euros a Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica. E o valor será entregue à Obra do Padre Américo - Casa do Gaiato, segundo o Correio da Manhã.

No caso dos emails, o tribunal considerou que o bom-nome e a honra de Luís Filipe Vieira foram postos em causa, daí a indemnização que tem a receber.

De recordar que Francisco J. Marques foi condenado a um ano e dez meses de prisão com pena suspensa, no âmbito do processos dos emails, divulgados no Porto Canal. Foi punido com 10 meses de prisão por violação de correspondência agravada ou telecomunicações, e mais um ano e dois meses por ofensa a pessoa coletiva. Já Diogo Faria foi condenado a nove meses de prisão, igualmente com pena suspensa, por violação de correspondência ou telecomunicações. Júlio Magalhães, à data dos factos diretor-geral do Porto Canal, foi absolvido.

A defesa dos dois arguidos já comunicou que vai decorrer da decisão.