Caso dos emails: Francisco J. Marques e Diogo Faria condenados com penas suspensas

Acórdão do processo de divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal foi conhecido esta segunda-feira, no Juízo Central Criminal de Lisboa. Francisco J. Marques condenado a um ano e dez meses de prisão, Diogo Faria a nove meses de prisão, em ambos os casos com pena suspensa. Júlio Magalhães absolvido.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, foi esta segunda-feira condenado a um ano e dez meses de prisão com pena suspensa, no âmbito do processos dos emails, divulgados no Porto Canal.

Foi punido com 10 meses de prisão por violação de correspondência agravada ou telecomunicações, e mais um ano e dois meses por ofensa a pessoa coletiva. Francisco J. Marques ficou com um cúmulo jurídico de um ano e 10 meses, com pena suspensa por igual período.

Já Diogo Faria, diretor de conteúdos do Porto Canal, foi condenado a nove meses de prisão, igualmente com pena suspensa, por violação de correspondência ou telecomunicações.

Os arguidos também terão de pagar uma indemnização de 10 mil euros a Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica.

Júlio Magalhães, à data dos factos diretor-geral do Porto Canal, foi absolvido.

O caso da divulgação dos emails remonta a 2017 e 2018, com comunicações entre elementos ligados à estrutura de Benfica e terceiros a serem reveladas no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, e começou a ser julgado há cerca de seis meses, em 16 de setembro de 2022.

