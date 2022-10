Caso dos e-mails: Benfica quer prescindir da audição do antigo diretor financeiro do clube

O Benfica quer prescindir da audição de Miguel Moreira, antigo diretor financeiro do clube, no julgamento do caso dos e-mails. Tribunal ainda vai decidir.

Os advogados do Benfica apresentaram um requerimento para que Miguel Moreira, antigo diretor financeiro do clube, não seja ouvido no julgamento do caso dos e-mails, noticia o Porto Canal.

O pedido surgiu na sequência da sessão de 7 de outubro, em que José Bento, o diretor comercial e de marketing das águias, referiu terem existido prejuízos significativos aos encarnados causados pela divulgação dos e-mails. No entanto, refere o Porto Canal, a divulgação dos e-mails coincidiu com o período em que o emblema da Luz apresentou receitas mais elevadas relativas às vendas de lugares anuais.

O coletivo de juízes vai ainda avaliar o pedido e depois comunicará a decisão.