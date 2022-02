Casa Pia esclarece relação com Bruno Paixão

Clube da II Liga emitiu comunicado esta terça-feira

Um dia depois da notícia de que perícias financeiras realizadas pela Polícia Judiciária (PJ) e pelo Ministério Público à empresa informática, que terá servido de saco azul ao Benfica detetaram pagamentos de milhares de euros ao árbitro Bruno Paixão, o Casa Pia emitiu um comunicado, esclarecendo o tipo de relação com o ex-árbitro. "Cabe esclarecer que o Sr. Bruno Paixão, colaborava desde Julho de 2021, enquanto prestador de serviços pontual em sessões de formação e esclarecimento acerca das atualizações das leis de jogo e arbitragem", pode ler-se no comunicado.

No mesmo texto, o clube confirma que Bruno Paixão "decidiu na noite de ontem cessar a sua colaboração".

Recorde-se que na noite de segunda, pouco depois da notícia avançada pela TVI, o denunciante do Football Leaks, referiu no Twitter alterações no perfil de Bruno Paixão na rede profissional LinkedIn. "Entretanto, por "mera coincidência", Bruno Paixão substituiu no perfil de Linkedin as referências ao seu cargo na Direcção de Arbitragem do Casa Pia Atlético Clube, por Motorista Uber".

COMUNICADO

"O Casa Pia AC respeita os princípios básicos de um estado de direito democrático e suas instituições jurisdicionais, pautando a sua conduta e gestão pela credibilidade, integridade e transparência.

Relativamente às notícias que, de uma forma especulativa, envolveram o nome do Casa Pia, cabe esclarecer que o Sr. Bruno Paixão, colaborava desde Julho de 2021, enquanto prestador de serviços pontual em sessões de formação e esclarecimento acerca das atualizações das leis de jogo e arbitragem.

Uma vez que a sua mera associação ao Casa Pia poderá vir a acarretar uma perceção pública incompatível com os interesses do clube, cumpre-nos informar que o Sr. Bruno Paixão, em respeito aos princípios da instituição, decidiu na noite de ontem cessar a sua colaboração."