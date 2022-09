Casa Benfica de Loures lamenta falta de convite para Quinas de Ouro: "Obrigada a refletir..."

Gala distinguiu os melhores nas modalidades da FPF, mas campeão europeu em título no futebol de praia não esteve presente

Campeão da Europa de futebol de praia em título, a Casa do Benfica de Loures lamentou a falta de convite da FPF para a gala Quinas de Ouro, que se realizou na passada quarta-feira.

O clube lembrou o título internacional conquistado num passado recente e garantiu que, perante o silêncio da Federação Portuguesa de Futebol, vai refletir.

Eis o comunicado na íntegra:

"A direção da Casa do Benfica de Loures vem por este meio comunicar a todos os seus sócios, adeptos e simpatizantes que não marcou presença na gala 'Quinas de Ouro 2022' no passado dia 20 de setembro por não ter recebido convite por parte da entidade promotora.



A Casa do Benfica de Loures lamenta que a entidade organizadora não tenha convidado o atual clube campeão europeu de futebol de praia, uma modalidade sob a sua égide.



Sendo esta mais uma situação a pautar a nossa presença no futebol de praia, a Casa do Benfica de Loures vê-se obrigada a refletir acerca da importância do seu projeto para o desenvolvimento da modalidade."