ENTREVISTA, PARTE II - Sobre as últimas notícias e escutas, sem especificar, Emanuel Medeiros, presidente da SIGA, admite que provocam danos.

A divulgação de escutas do processo Cartão Vermelho voltou a colocar o futebol nas notícias por maus motivos, seja por suspeitas de irregularidades, seja por comportamentos pouco escrupuloso. Factos que Emanuel Medeiros lamenta.

Considerando que é toda a indústria que sai prejudicada com mais suspeitas, o presidente do SIGA pede coragem para legislar no sentido correto e confia uma nova geração pode mudar o estado das coisas