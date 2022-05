Carlos Moedas reuniu com Fernando Gomes e falaram do Congresso da UEFA

No encontro de cortesia, esteve sobre a mesa o Congresso da UEFA que se realizará em Lisboa no próximo ano.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, esteve esta terça-feira na Cidade do Futebol, tendo reunido com o presidente da FPF, Fernando Gomes.

No encontro de cortesia, esteve sobre a mesa o Congresso da UEFA que se realizará em Lisboa no próximo ano.

Carlos Moedas visitou as instalações e cruzou-se inclusivamente com alguns dos internacionais A e sub-21 portugueses que se encontram na Cidade do Futebol a preparar os próximos compromissos.

!É uma cidade muito especial. O futebol é emoção, energia, trabalho e sacrifício e aquilo que sentimos na Cidade do Futebol é tudo isso junto. Em Portugal, muitos casos, não cuidamos das instituições e o que Fernando Gomes aqui faz é precisamente cuidar da instituição. Uma instituição para o futuro, para os nossos filhos e para os nossos netos. É um trabalho tão único e tão bem feito que apesar de ser a segunda vez que aqui venho ainda saio daqui surpreendido", disse Carlos Moedas.

O autarca constatou ainda que "há muitos projetos que esta cidade pode fazer com Lisboa. O futebol é muito importante para a capital que queremos elevar para o próximo nível e isso implica trabalhar com os clubes, associações e, obviamente, com a Federação Portuguesa de Futebol".

"Nesse sentido - observou - queremos ser uma capital de conteúdos, que traz e atrai pessoas. Através da realização de um evento como o Congresso da UEFA, a imagem da cidade de Lisboa vai passar por muitos países. Há que trabalhar esse impacto de maneira que a visibilidade de Lisboa chegue a todos os cantos do mundo."

Fernando Gomes, presidente da FPF, manifestou-se "agradado com a parceria" com a CM Lisboa e sublinhou o contexto, recordando que "o 1º Congresso da UEFA foi em 1956 e que passados estes anos voltamos a acolher agora um número que deve estimamos irá ser superior a 500 pessoas. Teremos a presença dos 55 países filiados, além das confederações de outras federações mundiais, e sabemos que Lisboa tem muito para oferecer a quem a visita".

;