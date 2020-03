Candidato único na AF Porto e com objetivo claro: construir uma academia

José Manuel Neves sucede a Lourenço Pinto num cenário de continuidade na associação distrital

José Manuel Neves vai suceder a Lourenço Pinto na liderança da Direção da AF Porto. Com 65 anos, o administrador do Santander Asset Management e que está na associação desde 1987/88, apresenta-se como candidato único ao ato eleitoral do dia 2 de abril - a data poderá ser alterada face à situação provocada pela pandemia do Covid-19 -, com o objetivo de dar continuidade "à liderança de Lourenço Pinto", o seu antecessor, e de "assumir a proximidade aos filiados".

Depois de 13 anos à frente dos destinos da AF Porto, Lourenço Pinto decidiu sair e aceitou integrar a lista de Pinto da Costa como candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto. "Pretendemos dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela liderança do dr. Lourenço Pinto", revelou José Manuel Neves. "Aproveito para lhe agradecer o tirocínio proporcionado ao longo destes anos, no sentido de me preparar para assumir esta função", acrescentou.

A construção de uma Academia é uma das principais bandeiras do mandato de quatro anos de José Manuel Neves. "Queremos criar condições às nossas seleções e aos nossos árbitros para terem um local onde treinar, que será objetivamente a Academia da Associação. O local ainda não está definido, estamos a dialogar com os diversos municípios que integram a área metropolitana do Porto para a definição desse local, mas é certo que será uma realidade dentro destes quatro anos", garantiu o dirigente, que entrou na AF Porto em 1987.

Depois de ter feito parte do Conselho Jurisdicional e do Conselho Fiscal - órgão do qual foi presidente após o falecimento de Pôncio Monteiro - e de ter sido vice-presidente da Direção, José Manuel Neves assume o orgulho de ter contribuído para a construção de uma associação exemplar.

"A AF Porto ganhou posição e é hoje a primeira associação de futebol do país em termos de dimensão - ultrapassa os 35 mil atletas - e com alguma distância da segunda, que é Lisboa. Tivemos também a preocupação de estar ao lado dos clubes nossos filiados, ajudando-os a conseguir os objetivos a que eles se propunham, a nível financeiro e desportivo", indicou o futuro presidente da AF Porto, que pretende "ter uma ligação de trabalho estreita com a Federação e com as congéneres associações regionais e nacionais, as do continente e das ilhas".

Composição

Carlos Carvalho vai continuar no Conselho de Arbitragem da AF Porto. O mais antigo dirigente da arbitragem a nível nacional assumiu a liderança em 1994, com um hiato entre 2011 e 2016 para fazer parte do CA da FPF, tendo regressado à casa de partida nesse mesmo ano. No final do próximo mandato completará 25 anos como presidente do CA.

Os restantes órgãos sociais serão liderados por José Ricardo Gonçalves (Assembleia Geral), Américo Araújo (Conselho Fiscal), José Joaquim Almeida Lopes (Conselho de Justiça) e Celestina Maia (Conselho de Disciplina).

