Candidatura ibérica ao Mundial: federações de Portugal e Espanha reunidas

Fernando Gomes com Rubiales

Encontro teve lugar na Cidade do Futebol.

A Federação Portuguesa de Futebol informou, através do site oficial, que esteve esta segunda-feira reunida na Cidade do Futebol com a federação espanhola, na sequência da candidatura ibérica ao Mundial de 2030

"Os presidentes da FPF, Fernando Gomes, e da RFEF, Luis Rubiales, participaram no encontro que delineou diferentes aspetos de uma candidatura que continua em construção", pode ler-se.

"As equipas de projeto das duas federações, que trabalham em conjunto há vários meses, partilharam diferentes matérias para aperfeiçoar uma proposta de candidatura entusiasmante e vencedora", completa.