Campanha apoiada pela FPF angaria mais de um milhão de euros contra a fome

"Presentes à Mesa" da Missão Continente decorreu na época natalícia e ajudou os mais necessitados.

A Federação Portuguesa de Futebol informou esta sexta-feira que a campanha "Presentes à Mesa" da Missão Continente, a qual apoio, rendeu mais de um milhão de euros para ajudar no vombate à fome.

"Seja dentro ou fora de campo, existimos para inspirar e servir as famílias portuguesas. Combater a fome e a pobreza em Portugal é um desafio no qual colocamos todo o nosso empenho e entusiasmo, e para o qual poderão sempre contar com a Federação Portuguesa de Futebol", afirmou Nuno Moura, Chief Marketing Officer da FPF, sobre uma campanha que decorreu na quadra natalícia.

"A FPF tem já uma parceria de largos anos com a Missão Continente, onde a resposta a situações de emergência social tem sido constante. Num período tão tenebroso como o que temos experienciado, onde existem portugueses que não conseguem suprir necessidades tão básicas quanto o acesso a alimentos, é uma felicidade tremenda saber que a Rede de Emergência Alimentar e 330 instituições que localmente suportam as comunidades mais carenciadas disporão, agora, de mais de 1 milhão de euros angariados nesta campanha solidária para prestarem apoio vital aos mais vulneráveis", acrescentou.

Já Nádia Reis, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente, deixou um agradecimento aos portugueses que ajudaram na campanha. "Este ano assinalamos 20 anos de atuação da Missão Continente e, mais uma vez, atingimos valores extraordinários que vão garantir que milhares de famílias consigam subsistir naquilo que é essencial: a alimentação. Continuaremos focados em estar sempre ao lado de quem mais precisa, atuando de forma célere no combate a situações de emergência social, e sempre de mãos dadas com os nossos clientes e colegas das lojas que, diariamente, dão a conhecer o que de melhor a Missão Continente faz pelas comunidades onde estamos inseridos", disse. "Agradecemos, profundamente, a confiança de todos os clientes nas nossas causas e o contributo de cada um para o sucesso destas iniciativas. Podermos apoiar a Rede de Emergência Alimentar e 330 instituições, por todo o país, representa a forte ligação que temos e que manteremos com todos os nossos clientes, parceiros e instituições de Portugal", rematou.