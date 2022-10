Câmara de Ponte de Sor fecha porta do estádio ao Villa Athletic Club

Câmara Municipal de Ponte de Sor revoga cedência de instalações ao Villa

A Câmara Municipal de Ponte de Sor, Portalegre, anunciou, através de comunicado, que revogou a cedência das instalações do seu Estádio Municipal e recinto multiúsos ao Villa Athletic Club, para os jogos de futebol da época 2022/202.

A decisão abarca os jogos oficiais nas categorias de seniores e juniores das competições realizadas pela Associação de Futebol de Portalegre e ocorre na sequência da falta de comparência do Villa, enquanto visitado, no jogo da primeira jornada da Taça Remax de Portalegre, no dia 9 de outubro, sem que a autarquia "fosse oficialmente informada do motivo para esta falta de comparência, tendo cumprido todos os requisitos logísticos relativos à disponibilização dos recursos inerentes à realização da partida".

A cedência, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio a Instituições sem fins Lucrativos, fora aprovada em 28 de setembro, mediante o pagamento das respetivas taxas de utilização.

O Villa Athletic Club foi fundado em 14 de junho de 2022, em Ponte de Sor, e tem estado a braços com sérias dificuldades, já que "os investimentos iniciais previstos não se concretizaram" e o clube está agora a "ter algumas dificuldades ao nível de patrocínios diretos com marcas", revelou também hoje Fábio Lopes, presidente do clube, em comunicado enviado à Agência Lusa.

Na segunda ronda, no domingo, em Elvas, o Villa apresentou-se com 12 jogadores, sem equipa técnica e com equipamento emprestado pelo Grupo Desportivo Samora Correia.

Quatro jogadores manifestaram o seu desagrado com alegados salários em atraso e falta de condições ao presidente do clube, à porta do Grupo Renascença, em Lisboa.

Contactado pela Lusa, o presidente da AFP, Daniel Pina, remeteu esclarecimentos sobre o caso para uma conferência de imprensa, que se realiza na quarta-feira, na sede desta associação de futebol, em Portalegre.