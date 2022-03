Câmara de Matosinhos homenageia treinador Vítor Oliveira no local onde morreu

Vítor Oliveira morreu aos 67 anos, depois de se sentir indisposto enquanto caminhava na zona de Matosinhos, numa fase em que já era comentador televisivo e estava sem clube desde 2019/20, quando guiou o regresso pela via administrativa do Gil Vicente à Liga Bwin

A Câmara Municipal de Matosinhos prestou uma homenagem a Vítor Oliveira, ao erguer uma placa com o nome do experiente treinador, com uma longa carreira no futebol nacional, no local onde morreu há mais de um ano.

"Uma simples, mas sentida, homenagem a Vítor Oliveira, no local onde partiu, naquela manhã de sábado de 28 de novembro de 2020", anunciou a autarca Luísa Salgueiro, numa publicação partilhada nas redes sociais, juntamente com uma fotografia da placa.

Vítor Oliveira morreu aos 67 anos, depois de se sentir indisposto enquanto caminhava na zona de Matosinhos, numa fase em que já era comentador televisivo e estava sem clube desde 2019/20, quando guiou o regresso pela via administrativa do Gil Vicente à Liga Bwin.