Calendário sufocante devido ao Mundial'2022: confira as datas para a época 2022/23

Mundial em data atípica gera "cavalgada" na época 2022/23, que começa mais cedo. Fernando Santos terá os jogadores ao seu dispor apenas uma semana antes do arranque da prova.

A paragem de mês e meio nas competições de clubes em 2022/23, para a realização do Mundial do Catar, não equivale, apurou O JOGO, a um adianto ou atraso de um número de dias equivalente. Aliás, a próxima edição da Liga BWIN começará a 7 de agosto, uma semana antes de anos anteriores, em média. E terminará a 28 de maio de 2023, pouco mais de uma semana depois de idêntica ronda da presente edição do campeonato, cujo final está marcado para dia 15 de maio deste ano.

Quem acaba a sofrer com o ajuste são os selecionadores. O Mundial começa a 21 de novembro e os clubes só estão obrigados a libertar os internacionais dia 14 desse mês, apenas uma semana antes do arranque da prova.

Por isso, a participação da Seleção Nacional nas primeiras quatro jornadas da Liga das Nações, de 2 a 14 de junho, e nas duas últimas da especialmente remodelada prova, de 22 a 27 de setembro, servirá de antecâmara ao combinado luso, onde então se perceberão os ajustes finais do selecionador Fernando Santos.

Este ano, antes do arranque do Catar"22, além das sete últimas jornadas da presente temporada, das 13 primeiras da próxima e da participação da Seleção na Liga das Nações, há que contar ainda com as meias-finais e a final da Taça de Portugal, as derradeiras jornadas da Liga dos Campeões - se o Benfica passar o Liverpool - e da Liga Europa - se o Braga eliminar o Rangers - as fases de pré-qualificação das três eurotaças da próxima temporada e a fase de grupos das mesmas: tudo jogado até à primeira semana de novembro.

Claro, contando ainda com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, que deverá ter lugar a 30 ou 31 de julho, também cerca de uma semana antes da data habitual. E com a particularidade de a Taça de Portugal dever retomar nos inícios de setembro, prevendo-se a disputa de quatro eliminatórias antes da libertação dos jogadores para a Seleção. Tudo exequível, mas com a Liga e a FPF a fazerem figas por ausência de datas de contingência.

Manter ritmo na Taça da Liga

A adaptação dos calendários competitivos ao Mundial do Catar acabou por dar um cunho interessante à próxima edição da Taça da Liga. Entendeu o organismo presidido por Pedro Proença que a fase de grupos da prova, prévia à Final Four (que terá lugar, na mesma, no fim de janeiro de 2023), disputar-se-á precisamente no mês e meio de paragem dos vários campeonatos, dando a oportunidade aos atletas não convocados de prosseguirem os seus trabalhos.

Serão quatro ou cinco jornadas (depende de as equipas B de Braga e V. Guimarães subirem à II Liga) comprimidas nesse período, com os quartos de final na semana logo a seguir ao fim do Mundial.