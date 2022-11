Bruno Lage: "Tinha boas ideias para o Benfica e os Wolves, mas não tive tempo nem jogadores"

Num painel na Web Summit acerca dos seus próximos passos na carreira, Bruno Lage explicou o que falhou

Bruno Lage afirmou, na Web Summit, em Lisboa, que lhe faltou "tempo e os jogadores certos" para continuar nos projetos do Wolverhampton, do qual foi recentemente despedido, e do Benfica.

"A minha experiência no Benfica e nos Wolves diz-me que o próximo passo tem de ser o projeto certo. Uma grande lição que aprendi foi que necessito de convencer as pessoas do que preciso e de que as coisas não surgem naturalmente. Tinha boas ideias para o Benfica e para os Wolves, mas não tive tempo, nem os jogadores certos para continuar. Não precisava de jogadores caros, mas sim dos certos", frisou o treinador.

Num painel na Web Summit acerca dos seus próximos passos na carreira, depois de ter sido demitido pela equipa inglesa em 2 de outubro, há precisamente um mês, Bruno Lage explicou o que falhou esta temporada no Wolverhampton, após uma de sucesso.

"Não podemos competir na Liga inglesa sem um avançado. Sempre que jogámos sem avançado, perdemos. A performance é completamente diferente. Uma outra coisa que aprendemos foi que é muito importante os jogadores chegarem a tempo de efetuar a pré-época. A Liga inglesa é tão competitiva e, quando chegam no final do mercado, é muito difícil para os jogadores se adaptarem", disse o treinador de 46 anos de idade.

Esta temporada, o Wolverhampton tem, para a posição de ponta de lança, o mexicano Raúl Jiménez - lesionado desde agosto -, o austríaco Sasa Kalajdzic e o espanhol Diego Costa, ambos recrutados nos últimos dias de "mercado" e já com paragens por lesões.