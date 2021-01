Bruno Fernandes apoia e há uma nova lista candidata à presidência do Sindicato dos Jogadores

Desafio foi lançado por Paulo Futre ao jogador do Real Massamá. Movimento conta com o apoio de Bruno Fernandes, Rui Fonte, Wilson Eduardo, Joana Marchão, Diana Silva, entre outros atletas

Os jogadores Ibrahime Cassamá, do Real Massamá, e Ana Filipa Lopes (Condeixa), conhecida como Tita no futebol feminino, encabeçam uma lista candidata à presidência do Sindicato dos Jogadores, apesar de a data das eleições ainda não ser conhecida - devem realizar-se até final de março.

Atualmente, o cargo é ocupado por Joaquim Evangelista, que chegou à presidência em 2004, sendo que o dirigente tem, desde então, concorrido sempre sozinho a sufrágio.

O desafio foi lançado a Ibrahime por Paulo Futre e o movimento conta com o apoio de vários atletas como Bruno Fernandes, Rui Fonte, Wilson Eduardo, Dolores Silva, Diana Silva, Joana Marchão, entre outros. Fundador do movimento solidário "Do Futebol para a Vida", criado durante o primeiro confinamento, "Ibra" é candidato a presidente e explicou os motivos para tal. "É importante os jogadores serem representados por um atleta. Ninguém mais do que nós sabe as dificuldades que encontramos", explicou o médio do Real.

Já para Tita - fundadora do "Movimento Futebol Sem Género" -, o objetivo primordial é dar resposta a todas as necessidades dos jogadores. "O que mais me motiva é tornar o Sindicato uma entidade acreditada por todos, um Sindicato presente, feito de jogadores para jogadores."

Evangelista saúda "direito democrático"

Joaquim Evangelista não revelou se será candidato a mais um mandato à frente do Sindicato dos Jogadores e olhou com naturalidade para o aparecimento de uma lista alternativa. "Reeleição? Ainda não pensei nisso. Oposição? É um direito democrático e encaro isso com toda a normalidade", respondeu a O JOGO o atual líder do organismo.