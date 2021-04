Passou por Braga e Benfica e agora brilha nos sub-23 do Famalicão

André Ricardo é uma das figuras dos sub-23, com 12 golos marcados esta temporada. Um momento feliz que considera ser também mérito do trabalho desenvolvido pela equipa.

No Minho mora uma das estrelas da Liga Revelação, responsável por grande parte dos golos apontados pela equipa sub-23 do Famalicão: André Ricardo. O médio de 20 anos, que chegou aos minhotos em 2018/19 e tem no currículo passagens pela formação do Braga e do Benfica, sente-se orgulhoso pelo desempenho ao longo da temporada. "Neste momento, sinto-me muito realizado e feliz, não só pelos golos marcados mas também pela minha evolução ao longo destes três anos no Famalicão, onde a experiência tem sido muito positiva. Aqui, consegui crescer como atleta e como pessoa", contou a O JOGO.

O Famalicão disputou a fase de Apuramento de Campeão, terminando em quarto lugar, e continua presente na Taça Revelação, depois de derrotar o Belenenses e ter garantido um lugar nas meias-finais para defrontar o campeão Estoril (terça-feira, às 15h00). No jogo da segunda mão contra os lisboetas, o médio marcou o golo da vitória, aumentando para 12 o número de remates certeiros em 22 jogos. Um registo que considera positivo, mas, ainda assim, preferiu enaltecer o trabalho da equipa. "Estes golos são um coroar do nosso coletivo. É muito bom para mim tê-los feito, e é um registo importante, mas o coletivo é que me permitiu chegar até aqui", assumiu.

Os minhotos começaram bem a Liga Revelação - com cinco vitórias consecutivas -, mas depois houve uma fase menos conseguida que os afastou dessa senda de vitórias. Apesar desse momento menos inspirado, André Ricardo e os colegas tiraram lições preciosas para o futuro. "Não vejo esse período como sendo menos bom. Acho que foi uma fase que nos fez ganhar algumas coisas para agora estarmos melhores. São momentos em que aprendemos e que nos levam a estar bem nesta altura da prova, e predispostos para encarar os jogos de uma outra maneira", analisou o médio, frisando que esta fase final da temporada "veio demonstrar o bom trabalho desempenhado" pelos famalicenses.

Quando chegou a Famalicão, André deu os primeiros passos nos juniores, mas rapidamente foi promovido à equipa sub-23 para competir na Liga Revelação. Uma prova que considera importantíssima para os jovens valores do futebol nacional. "Para além de nos dar muita visibilidade, também nos ajuda a crescer por ter um bom nível competitivo. Apesar de ser num patamar mais pequeno, já se começa a comparar ao profissional e a preparar-nos para esse salto", elogiou.