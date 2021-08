Braga sagra-se campeão nacional de futebol de praia

Braga venceu o Casa do Benfica de Loures (6-5) e sagra-se campeão nacional de futebol de praia

O Braga conquistou ensta tarde de domingo, na Nazaré, o título de campeão nacional de futebol de praia. A equipa minhota venceu a final da Divisão de Elite, frenta ao Casa Benfica Loures, por 6-5.

Num jogo decidido apenas no prolongamento e no qual a Casa do Benfica de Loures esteve a vencer por 3-0 e 5-2, o Braga conseguiu levar o encontro para o prolongamento no últimos minutos. E vencer, no tempo extra, com um golo de Lucão.

Pelo Braga marcaram por Bê Martins, Filipe Silva, Léo Martins (2) e Lucão (2). Miguel Pintado (3), Chiky e Batalha marcaram para a equipa de de Loures.

No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, o Sporting levou a melhor no desempate por grandes penalidades. Depois de um empate a três diante d'O Buarcos, venceu por 3-2