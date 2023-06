Braga quebra o enguiço frente ao Estoril e conquista a Taça Revelação

Redação com Lusa

Triunfo minhoto, no Jamor, surgiu após desempate por grandes penalidades.

O Braga conquistou a quarta edição da Taça Revelação sub-23 de futebol, vencendo o Estoril no desempate por grandes penalidades na final, após um empate a uma bola após tempo regulamentar e prolongamento.

Na terceira final consecutiva entre os mesmos clubes, o guarda-redes João Carvalho defendeu o quarto penálti, de Rodrigo Conceição, e o senegalês Soumaré fechou o 5-3 no desempate por penáltis, dando o primeiro troféu aos bracarenses.

No tempo regulamentar, as duas equipas empataram a uma bola depois de golos de Idalécio, a adiantar os minhotos aos 36 minutos, e do neerlandês Dicke, aos 44, sem mais golos até ao fim dos 90, forçando um prolongamento em que o nulo imperou.

No Estádio Nacional, em Oeiras, o Braga conquistou a sua primeira Taça Revelação, que tinha perdido as últimas duas finais precisamente com o mesmo adversário, e junta este título ao torneio de Abertura sub-23.

O Aves foi o vencedor inaugural da prova, associada à Liga Revelação, em 2018/19, e a edição 2019/20 foi abandonada, devido à pandemia de covid-19, seguindo-se dois triunfos dos estorilistas.