Braga ficou fora do balneário e deixou Clube Albergaria envergonhado

O Braga equipou-se no exterior, face aos quatro metros quadrados do balneário

Staff e material de jogo do Braga não cabiam nos contentores que servem de balneário.

Vergonha: a palavra foi usada por Paula Pinho não para falar sobre o jogo que o Clube de Albergaria perdeu (0-3) com o Braga, mas para denunciar as condições em que a equipa de futebol feminino trabalha e recebe as rivais. A equipa do Braga foi-se equipando a conta-gotas, com algumas atletas a serem preparadas, por parte do fisioterapeuta, no exterior dos contentores que servem de balneário às equipas femininas no Estádio Municipal António Augusto Martins Pereira, onde não entrava sequer a maca que a comitiva do bracarense levou até Albergaria.

"Aconteceu nos outros domingos todos, no ano passado e por aí fora, com a agravante de no domingo ter sido o Braga, a equipa campeã nacional em título, cujo material de jogo e staff não cabiam no contentor", explicou a treinadora do CA, acrescentando que tal se vai repetir quando receber "Benfica e Sporting". "Não são eles que estão mal; têm uma estrutura ajustada. Nós é que não temos condições apropriadas ao nível da competição", explica Paula Pinho. O Braga não comentou o episódio a O JOGO

Os contentores contemplam "quatro metros quadrados para gabinete de fisioterapia e espaço idêntico para arrumar o material". "Estamos a anos-luz de outros clubes. Tenho muita sorte com as minhas jogadoras, porque há clubes na II Divisão a oferecer melhores condições de trabalho a nível de infraestruturas", lamentou a treinadora, para quem o recinto "já não dá resposta à prática desportiva do concelho". O CA procura uma solução com a construção de um estádio seu (ver caixa ao lado), mas o processo está a aguardar aval camarário.

Clube quer construir recinto



A situação de falta de condições nos recintos desportivos para o futebol feminino não é nova. O Clube de Albergaria está desde 2009 na prova maior do futebol feminino nacional e não conhece outra realidade. A equipa de sub-13, por exemplo, só faz um treino semanal no recinto de jogo. Por isso, a Direção do emblema aveirense adquiriu terrenos para a construção de um recinto desportivo. Há já um projeto para a obra, estando a aguardar as autorizações camarárias. O JOGO tentou obter reação da parte da edilidade de Albergaria-a-Velha, mas tal não foi possível em tempo útil.