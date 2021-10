Braga expressa "profundo pesar" pelo falecimento de Tengarrinha

Antigo defesa e médio havia interrompido a carreira em 2017 devido a uma doença originada por uma transformação de uma célula em maligna

O Braga manifestou, este sábado, o pesar pela morte de Bernardo Tengarrinha, antigo futebolista profissional português, vítima de um linfoma de Hodgkin (com sintomas idênticos aos da leucemia), aos 32 anos de idade.

"O SC Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Bernardo Tengarrinha e endereça à família e amigos sentidas condolências", lê-se na nota publicada pelo emblema bracarense, no sítio oficial na Internet.

Com um percurso recheado no futebol português, atuando como defesa e médio, Tengarrinha serviu o Benfica (formação), FC Porto, Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, Vitória de Setúbal, CSKA Sofia (Bulgária), Chaves e Boavista, clube no qual terminou a carreira em 2016/17, devido à doença.