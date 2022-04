Braga e Casa Benfica de Loures apontam à conquista da Supertaça de futebol de praia

Braga e Casa Benfica de Loures manifestaram ambição de iniciar a época com a conquista da primeira edição da Supertaça de futebol de praia, na sexta-feira, na praia de Buarcos, na Figueira da Foz.

Na conferência de imprensa de antevisão ao desafio, os arsenalistas, campeões nacionais em título e vencedores da Taça de Portugal, consideraram que uma eventual conquista, além de poder oferecer ao clube a primeira edição do troféu, pode dar um "empurrão" para a temporada.

"Ao contrário do habitual, vamos iniciar a época com um jogo decisivo. A preparação acaba sempre por ser diferente. Começar a época a vencer um troféu é aquilo que pretendemos e vai dar um 'empurrão' para aquilo que vamos ter durante a época. É a primeira edição da Supertaça, é algo que ficará para a história e vamos fazer tudo para que o nome do [Sporting de] Braga fique registado na história", disse o treinador bracarense, Bruno Torres.

Por sua vez, o homólogo Daniel Zidane atribuiu o favoritismo aos minhotos, embora lembrando que o conjunto de Loures está na final graças à competência mostrada na última época, que será necessária para vencer na sexta-feira.

"Conhecemos a dificuldade que vamos ter, mas também estamos aqui por mérito. Fomos segundos no último campeonato e saímos derrotados na Taça, o que nos levou a esta final. O truque para vencer amanhã [sexta-feira] passa pela concentração, assim como a competência. Temos que aplicar no encontro o que temos andado a treinar", perspetivou.

A primeira edição da Supertaça de futebol de praia disputa-se na sexta-feira, pelas 13:00, na Praia de Buarcos, na Figueira da Foz.