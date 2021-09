Boavista e Académica falharam controle salarial de setembro

A Liga anunciou que 32 Sociedades Desportivas - duas das quais com equipas B - demonstraram a inexistência de dívidas salariais

A Liga Portugal informou esta segunda-feira que o Boavista, da Liga Bwin; e a Académica, que compete na Liga SABSEG, falharam o controle salarial de setembro, não demonstrando a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de maio a agosto.

O organismo anuncia que os dois clubes profissionais foram notificadas para, no prazo de 15 dias, fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses.

COMUNICADO

"A Liga Portugal informa que 32 Sociedades Desportivas - duas das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar, até 15 de setembro, a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de maio a agosto.

Em cumprimento do previsto no n.º 5 do artigo 78.- A do Regulamento de Competições da Liga Portugal, foram notificadas o Boavista FC e a A. Académica, para, no prazo de 15 dias, fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses."