Beto anuncia final de carreira: "A primeira palavra que me sai é obrigado!"

Aos 41 anos, o guarda-redes terminou a carreira.

Beto, antigo internacional português, anunciou esta sexta-feira, aos 41 anos, que colocou um ponto final na carreira de guarda-redes, fechando um capítulo da sua vida que durou 33 anos.

O anúncio chegou por via de uma publicação nas redes sociais, onde o antigo guardião agradece à família e a todas as pessoas que encontrou no mundo do futebol, em que representou o Sporting, Casa Pia, Chaves, Marco, Leixões, Farense, FC Porto, Braga, Sevilha, Goztepe (Turquia), Cluj (Roménia) e Helsinki (Finlândia).

"A primeira palavra que me sai é obrigado! E este obrigado vai para o futebol que me elevou para o estado de realização plena durante 33 anos. Dediquei-me com toda a minha paixão, compromisso a este meu sonho, e chegou o dia que termino a minha carreira como futebolista profissional. Foi uma jornada maravilhosa cheia de conquistas, mas, mais importante que tudo, a parte humana que conheci e que me acompanhou durante todo este caminho. A minha família que sempre foi o maior suporte, aos meus companheiros de todas as equipas, aos presidentes, directores, treinadores, médicos, fisioterapeutas, técnicos de equipamento, aos motoristas de autocarros e a todas as pessoas que diariamente nos proporcionavam tudo nos centros de estagio, o meu eterno obrigado!", pode ler-se na publicação.

Beto realizou o seu último jogo profissional em julho de 2022, ao serviço do conjunto finlandês, tendo ficado sem clube na última época. Ao longo da carreira, conquistou quatro Ligas Europa, um campeonato português, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga, três Supertaças, uma II Liga portuguesa e uma Liga Romena.

De resto, somou 16 internacionalizações A por Portugal, vencendo uma Liga das Nações, em 2019.