Bernardo Silva nos lugares cimeiros dos melhores 100 da época

O internacional portiguês Bernardo Silva surge no 11º lugar da lista dos 100 jogadores que estiveram em destaque no futebol europeu em 2021/22, numa votação do jornal espanhol Marca levada a cabo por mais de 60 jornalistas e analistas de todo o mundo. João Cancelo é o segundo português dessa lista, figurando na 19ª posição, um lugar abaixo do ex-Benfica, agora reforço do Liverpool, Darwin.

Ronaldo é o 21º classificado, cinco posições acima de Messi. Outro internacional português, é Diogo Jota (50º).

O espanhol, ex-Sporting, Sarabia, ficou com 59º posto de uma lista que inclui ainda dois jogadores do FC Porto. Taremi e Fábio Vieira também fazem parte da lista dos 100 jogadores que estiveram em destaque no futebol europeu em 2021/22. O avançado dos dragões e o médio que entretanto assinou pelo Arsenal ficaram, respetivamente, no 96.º e 97.º lugares, numa lista liderada por três jogadores do Real Madrid: Benzema, Courtois e Vinicius Jr.

Na 14.ª posição, surge ainda outro jogador que contribuiu para a dobradinha do FC Porto, o colombiano Luis Díaz, que se transferiu para o Liverpool no mercado de inverno, depois de ter estado em evidência nos primeiros meses da época com a camisola do FC Porto.