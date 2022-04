Benjamin do Elétrico sofre golo, pede para sair e árbitro recompensa altruísmo

Isaac Oliveira, guarda-redes benjamin do Elétrico, foi "admoestado" com um cartão branco num jogo do campeonato distrital da AF de Portalegre por não querer "prejudicar" a própria equipa ao pedir para sair de campo após sofrer um golo.

"Num dos momentos da partida, o nosso guarda-redes sofreu um golo e começou a chorar, pela tristeza do momento e pediu ao nosso treinador para sair porque não queria prejudicar a equipa", explicou o Elétrico, em publicação no Facebook.

Paulo Rainho, árbitro que conduziu a partida, em função do ato altruísta de Isaac Oliveira, que ficou visivelmente afetado por ter sido batido, optou por recompensar o jovem guarda-redes e aliviar-lhe essa tristeza sentida.

"No final do jogo, o árbitro decidiu premiar o nosso atleta e concedeu-lhe a atribuição do cartão branco. Orgulho nos nossos meninos!", salientou o Elétrico, a terminar a publicação, feita este sábado, no Facebook.