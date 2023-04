Benfica gastou quase como Sporting e FC Porto juntos em comissões a empresários

A FPF divulgou um relatório com os valores das comissões para renovações e transferências de jogadores entre 1 de abril de 2022 e 31 de março de 2023. O Benfica é o clube português que mais gastou.

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou um relatório que mostra os valores gastos pelos clubes portugueses em comissões a empresários por renovações de contrato e intermediação de transferências. No total, entre 1 de abril de 2022 e 31 de março de 2023, foram gastos 82,5 milhões de euros em Portugal.

E a fatia maior do bolo pertence ao Benfica, que despendeu 33,3 milhões de euros, um aumento de 13,7 milhões face ao relatório anterior. Para além deste valor que diz respeito à SAD encarnada, que gere o futebol profissional, foram ainda gastos 194 mil euros pelo clube, que gere as modalidades.

No segundo lugar da lista está o Sporting, com 18,6 milhões pagos a agentes de futebol - um aumento em relação aos 5,2 ME registados no período anterior. A fechar o pódio aparece o FC Porto, com 17,4 milhões de euros - no período anterior tinham sido 14,5 ME. Feitas as contas, o total gasto por Sporting e FC Porto é de 36,1 milhões de euros, um valor não muito acima do registado pelo Benfica.

Nota também para os 2,3 milhões de euros gastos pelo Braga (menos do que os 3 ME do período anterior).

O Gil Vicente fecha o top-5 da lista, com dois milhões de euros.