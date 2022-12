Benfica e Paulo Fonseca enviaram geradores para a Ucrânia

Em novembro, o Shakhtar Donetsk pediu à comunidade do futebol que doasse geradores de energia ao povo ucraniano, que enfrenta um inverno rigoroso enquanto combate a invasão da Rússia.

O Shakhtar Donetsk anunciou esta quarta-feira que o Benfica e Paulo Fonseca, antigo treinador do clube, contribuíram com doações de geradores de energia para o povo da Ucrânia, que está a lidar com um inverno rigoroso enquanto combate a invasão da Rússia ao país.

"O Shakhtar já recolheu cem geradores para ajudar a Ucrânia. Agradecemos à família do futebol pela ajuda que deram a este projeto", publicou o emblema nas redes sociais.

Também o Légia Varsóvia (Polónia), Werden Bremen (Alemanha), Real Madrid (Espanha), Feyenoord (Países Baixos), Celtic, Rangers (Escócia) e Júnior Moraes, antigo avançado do clube, acederam ao apelo do Shakhtar, que havia solicitado a ajuda da comunidade do futebol em novembro.