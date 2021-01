Benfica e FC Porto lamentam morte de Alex Apolinário

Os dois clubes associam-se às manifestações de pesar pela morte do jogador do Alverca.

Benfica e FC Porto lamentaram esta quinta-feira a morte do jogador Alex Apolinário, do Alverca, com os dois grandes do futebol a associarem-se a diversas manifestações de pesar.

O médio, de 24 anos, estava em coma induzido e acabou por falecer hoje no Hospital de Vila Franca de Xira devido a morte cerebral, em consequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida no domingo no jogo entre Alverca e União de Almeirim.

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta o mais profundo pesar e tristeza pelo trágico falecimento do jogador do FC Alverca, Alex Apolinário", assinalou o Benfica, sentimento também expresso pelo FC Porto, com o campeão nacional a dizer "estar com a família e amigos" do jogador neste momento difícil.

Também da parte dos 'dragões', o treinador Sérgio Conceição manifestou o sentimento de tristeza seu e do clube, quando foi informado do sucedido, num momento em que fazia a antevisão do jogo da I Liga com o Famalicão.

"O jogador do Alverca não resistiu. Aproveito para mandar um abraço de condolências à família e amigos da parte do FC Porto. E o meu sentimento... O futebol e a vida têm destas coisas. Um jovem acabar desta forma não é fácil para ninguém e aqui fica o meu abraço para a família e amigos", concluiu.

Outros emblemas do futebol português associaram-se ao sentimento de tragédia vivido com a morte do jogador, com manifestações de apoio e solidariedade para com a família do médio brasileiro e para com o Alverca, clube no qual Apolinário cumpria a terceira época.

Sporting de Braga, Paços de Ferreira, Tondela, Farense, União de Leiria, Leixões e Sindicato de Jogadores usaram as respetivas páginas para expressarem pesar, bem como o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, que, tal como o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, lamentou a morte.

"Alex Apolinário era, como tantos outros, um jovem à procura de cumprir os seus sonhos no futebol. A sua queda inanimada em campo a fazer o que, certamente, mais gostava na vida é um daqueles momentos que queremos nunca mais voltar a assistir", assinalou o presidente da Liga, endereçando condolências à família, amigos e ao clube ribatejano.

Do Brasil chegaram também mensagens de consternação, nomeadamente do Cruzeiro e do Atlético Paranaense, clubes que Alex Apolinário representou antes de assinar em 2018/19 pelo Alverca.

"O Cruzeiro Esporte Clube recebeu com muita tristeza a notícia da morte prematura de Alex Apolinário, atleta do FC Alverca (Portugal), na manhã desta quinta-feira [hoje]", indica o clube de Belo Horizonte.

Já o Atlético Paranaense, o último de Apolinário no Brasil e por empréstimo do Cruzeiro, fala "em profunda tristeza" com a morte do médio.

Antigo companheiro de equipa de Apolinário no Cruzeiro, o internacional uruguaio Arrascaeta, atualmente no Flamengo, utilizou também as redes sociais para reagir à morte.

"Meus pêsames e um forte abraço para familiares e amigos", escreveu o avançado, junto a uma fotografia de Alex Apolinário.