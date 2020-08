Benfica e Braga de fora: confira quem faz parte da nova Direção da Liga

Eleição realizada esta sexta-feira.

Já é conhecida a nova Direção da Liga, cuja eleição decorreu na tarde desta sexta-feira. De acordo com o comunicado divulgado pelo organismo, "além do Presidente da Liga, Pedro Proença, e do representante da Federação Portuguesa de Futebol, o corpo diretivo mantém as Sociedades Desportivas do FC Porto, Sporting CP e Rio Ave FC".

Ainda segundo o documento, "Boavista e Farense foram as sociedades cooptadas enquanto representantes da Liga NOS".

No que toca ao segundo escalão profissional, foram eleitas por unanimidade a Oliveirense, Vilafranquense e Casa Pia.

O JOGO sabe que Benfica e Braga, o primeiro por se ter demitido e o segundo por ter declinado o convite na época anterior para integrar a Direção, ficam de fora. As águias teriam o direito de integrar a Direção, assim como o Braga, tendo em conta a classificação, mas quer a demissão quer a declinação são válidas para todo o mandato da Direção da Liga, que se iniciou em 2019/20.

(CORRIGIDO E ATUALIZADO ÀS 18H59)