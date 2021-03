Belenenses e Braga são as equipas mais "portuguesas" da Liga NOS

Na Liga SABSEG, Benfica B e Penafiel são os destaques.

A Liga revelou esta quarta-feira, através de um estudo publicado nos canais oficiais do organismo, que Belenenses e Braga são as equipas da Liga NOS que mais jogadores portugueses colocam em campo.

No principal escalão do futebol naciona, quase dois terços dos futebolistas utilizados são estrangeiros, num ttoal de 64 por cento. Já na Liga SABSEG 55 por cento dos atletas são portugueses, mantendo a tendência de subida que vem desde as últimas épocas.

A utilização de jogadores portugueses é superior no Belenenses, o clube mais "português" da Liga NOS, que apenas na oitava jornada utilizou mais estrangeiros (8), que portugueses (6). Também com uma vantagem mínima para a utilização de portugueses surgem Braga e Sporting, com todos os restantes a apresentarem uma maior utilização de jogadores estrangeiros. Na cauda da tabela estão Boavista e Marítimo, que por três vezes utilizou apenas um jogador português e o máximo foram quatro, à 15.ª jornada.

No segundo escalão, o Benfica B foi o clube que mais portugueses utilizou na primeira volta, seguido de muito perto pelo Penafiel e ainda com uma clara vantagem de jogadores nacionais no caso da Académica. Em sentido oposto, o Arouca é o "clube mais estrangeiro" da Liga SABSEG, seguido do Casa Pia.