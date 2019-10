Bárbara Marques: fintar a adversidade, "renascer" e festejar o hat-trick como Dybala

Avançada portuguesa esteve vários meses afastada na época passada, quando ao serviço do Sporting, teve de ser submetida a cirurgia para remover um tumor benigno. Recuperou e matou as saudades dos golos este fim de semana

Cara nova na equipa feminina do Futebol Benfica, Bárbara Marques foi uma das grandes figuras da quinta jornada do campeonato. Com uma assistência e um hat-trick, a avançada portuguesa brilhou na goleada infligida ao A-dos-Francos (7-0). Para Bárbara, campeã nacional pelo Sporting, emblema que trocou pelo Fofó, é uma espécie de renascer na modalidade, uma vez que na época passada esteve afastada vários meses dos relvados.

"Foi um período complicado. As lesões surgem quando estamos no melhor momento e comigo foi assim. Tive um problema de crescimento ósseo, designado por osteocondroma. Tive de fazer uma cirurgia e tiram-me o tumor benigno. Na altura, não encarei a situação da melhor forma, mas depois regressei e readquiri ritmo e rendimento na equipa B do Sporting. Agora volto ao patamar acima que é a I divisão e onde quero estar", referiu Bárbara a O JOGO.

Em Sintra, a avançada conseguiu concretizar um objetivo que tinha em mente há bastante tempo: voltar aos golos. E esse regresso fez-se com o gesto que celebrizou nas verdes e brancas. "Nos tempos de Sporting, fiquei um pouco com essa imagem do Paulo Dybala e no terceiro golo, tive esse festejo (foto que ilustra o artigo), porque senti que realmente valia a pena festejar a sério. Era um hat-trick", contou.

Estudante no segundo ano de Enfermagem, Bárbara tem trabalhado ao lado de Edite Fernandes, atacante de 40 anos e uma referência na modalidade. E a capitã Sílvia Brunheira é outro exemplo de longevidade (44 anos). Bárbara só vê vantagens em treinar com atletas deste nível. "É muito importante jogar com jogadoras com esta experiência. Tenho 21 anos e elas estão na casa dos 40. Sei que não tenho lugar no onze garantido, porque a Edite tem uma qualidade fora do normal. A qualquer momento, tira-me o lugar", diz cautelosa. Por oposição ao exemplo de Edite ou Sílvia, Bárbara tem como treinadora uma jovem, Madalena Gala (26 anos).

"Tem ideias de jogo muito fixas, sabe o que quer, estuda muito bem os adversários e preparamos muito bem os jogos. Terá um futuro brilhante pela frente", reforça Bárbara adaptada ao 4x4x2. "As ideias de jogo são do meu agrado e por isso tem sido fácil. Jogo a avançada e a oito e tenho gostado", vinca, longe de encarar a mudança para o Fofó como um passo atrás. "Depois do Sporting, encarei o clube como uma janela para poder regressar e ter rendimento, voltar aos golos, voltar a ser eu, porque naqueles meses, fui abaixo e perdeu-se aquela magia", explicou.

Com o 13 nas costas, "um número especial" a jovem foi pré-convocada por Francisco Neto para o próximo compromisso com a Finlândia. Não integrou a lista final do selecionador nacional, mas o futuro promete... "Subiu-me a autoestima e aumentou ego, mas acho que foi merecido. É mais uma motivação para mim. Afinal, apesar de tudo, posso voltar a brilhar e chegar lá acima", sublinhou.