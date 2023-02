Autoridade Tributária reclamava 763 mil euros, Tribunal deu razão à Liga Portugal

Liga congratula-se com "vitória" em processo em que a Autoridade Tributária reclamava 763 mil euros.

O elenco diretivo da Liga Portugal esteve reunido esta quarta-feira, na sede do organismo, no Porto, e um dos temas que esteve em cima da mesa foi a decisão do Supremo Tribunal Administrativo que deu razão à Liga num processo de liquidação de IVA adicional, no qual a Autoridade Tributária reclamava o pagamento de 763 mil euros.

O Supremo Tribunal Administrativo confirmou o acórdão do Tribunal Fiscal e Administrativo do Porto, que tinha já dado razão à Liga Portugal na impugnação de um processo de liquidação de IVA adicional referente aos anos de 2003 e 2004, no qual a Autoridade Tributária reclamava àquele organismo o pagamento de 763 mil euros.

Em nota divulgada no site oficial, a Liga Portugal congratulou-se com a decisão e referiu que este se trata "de mais um processo herdado de anteriores direções que a atual liderança do organismo conseguiu resolver a favor do futebol profissional e dos clubes."