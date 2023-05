Benfica, FC Porto e Sporting alvo de buscas por parte da Autoridade Tributária

Em causa estão crimes de evasão fiscal, segundo informa o Jornal de Notícias.

A Autoridade Tributária está a levar a cabo uma megaoperação visando milhões de euros em transferências de jogadores de futebol, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com as mesmas informações, "o processo é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e no terreno estão elementos da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais. Os investigadores procuram elementos de prova de desvios de dinheiro e ocultação de rendimento em contratos de transferências de jogadores."

A Operação Fora de Jogo já conta com mais de 130 arguidos e abrange um total de 500 milhões de euros de negócios. "A primeira parte da operação foi realizada em março de 2020 e incluiu 70 buscas que deram corpo às suspeitas da existência de prestações de serviços forjadas na intermediação na negociação de contratos de jogadores, quer na compra quer na venda", recordou o JN.

