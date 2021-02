Associação dos Treinadores vinca posição perante castigos impostos aos técnicos

Comunicado emitido esta segunda-feira pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol.

A Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) emitiu esta segunda-feira um comunicado referindo-se aos castigos impostos aos técnicos, com ênfase na linguagem dirigida pelos mesmos aos árbitros.

"Quando a mesma se reporta, a erros grosseiros e 'descalibrados', e outras que tal, teremos de ter em consideração que estas tomadas de posição, possivelmente mais veementes, são relativas aos efeitos causados pelas mesmas e nunca de cariz pessoal e ofensivo para a pessoa", anota a ANTF.

O documento refere ainda que os treinadores "veem muitas vezes, esses sim, o seu trabalho ferido e, muitas vezes interrompido, por erros grosseiros e 'descalibrados' daqueles a quem nada lhes acontece e está sempre tudo bem".

Eis o comunicado na íntegra:

"Aceitamos sem qualquer tipo de preconceito, que a linguagem, seja de quem for, tem influência na nossa sociedade. Porventura inadequada e inadmissível, mas quando a mesma se reporta, a erros grosseiros e 'descalibrados', e outras que tal, teremos de ter em consideração que estas tomadas de posição, possivelmente mais veementes, são relativas aos efeitos causados pelas mesmas e nunca de cariz pessoal e ofensivo para a pessoa.

Sem que sirva de desculpa, importa ter presente que os treinadores de futebol são humanos e, como tal, são sujeitos a sensações e emoções, principalmente, quando o resultado do seu trabalho é influenciado negativamente por erros grosseiros e 'descalibrados'. Sabem quantas chicotadas os treinadores de futebol da 1ª Liga, e outras, sofreram? Pois... Sucedem-se por via dos resultados e não da competência, ao contrário do que se verifica noutros setores.

É, pois, este o contexto que encontramos no futebol português: aqueles que, por muito que trabalhem com competência, veem muitas vezes, esses sim, o seu trabalho ferido e, muitas vezes interrompido, por erros grosseiros e 'descalibrados' daqueles a quem nada lhes acontece e está sempre tudo bem! Saibamos todos substituir a tentação do absurdo pela racionalidade do lento progresso e por soluções de competência, esvaziando os factos artificiais e a violência verbal, proporcionando uma atmosfera saudável."