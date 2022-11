Associação de Futebol do Porto assina o primeiro protocolo "ABC da Bola"

Trata-se de um programa pioneiro em Portugal, que pretende inserir as modalidades de futebol e futsal no currículo escolar dos alunos mais novos.

Foi assinado, na tarde desta segunda-feira, o primeiro protocolo "ABC da Bola", depois de um ensaio piloto feito no Dia Mundial da Criança, em Vila do Conde. Este é um programa pioneiro em Portugal, que pretende levar a Associação de Futebol do Porto às escolas, inserindo o futebol e o futsal no currículo escolar dos mais novos, em especial dos alunos com a idade compreendida entre os 6 e os 10 anos.

Até agora, nenhuma das Federações ou Associações desportivas portuguesas se tinha chegado à frente e articulado, de forma direta, com os agrupamentos de escolas a introdução das respetivas modalidades no plano curricular escolar. Em Vila Nova de Gaia, o plano já está em andamento e esta iniciativa vai estender-se aos restantes concelhos no futuro, garantindo que, numa primeira fase, exista, pelo menos, um agrupamento escolar por concelho a integrar este programa.

Esta segunda-feira, na Escola Básica da Bandeira, estiveram presentes José Neves, presidente da AF Porto, Filinto Lima, diretor do agrupamento de escolas Dr. Costa Matos, e Mário Duarte, diretor municipal de Cidadania, em representação da autarquia, além de diretores e responsáveis da Associação de Pais da escola.

Para José Neves, este foi o ponto de partida para a desejada expansão do projeto. "Este programa permite-nos estar mais próximos das crianças e mostrar que a prática desportiva, em específico do futebol e do futsal, podem ser incluídas na formação e educação dos alunos. Infelizmente, os números da prática desportiva em Portugal não são animadores em comparação com outros países e esta é uma lacuna que queremos que comece a ser colmatada desde cedo, na escola. Por fim, sabemos também que nem todos os alunos têm possibilidades de ingressar num clube, de pagar uma mensalidade, e, desta forma, ninguém ficará privado de ter contacto com estas modalidades. Elas estarão na escola e todos, sejam meninos ou meninas, poderão divertir-se a jogar", salientou.

Já Filinto Lima admitiu que esta iniciativa é uma motivação extra para alunos e professores. "Temos de estar felizes por termos sido contemplados com a possibilidade de fazer parte deste projeto. Nunca uma Associação ou Federação manifestou esta vontade de estar tão próximo e de ajudar diretamente as escolas na dinamização da prática desportiva. A AF Porto, de forma brilhante, fê-lo com o futebol e o futsal e não tenho dúvidas que este será um projeto vencedor. Por uma primeira abordagem que fiz junto da Associação de Pais e dos próprios alunos, não há nenhum que queira ficar de fora. Para nós, é juntar o melhor de dois mundos, pois além do apoio da AF Porto, temos um grande fator de motivação para alunos e professores que terão duas novas modalidades incluídas no plano curricular da expressão. Este deve ser um exemplo a seguir", frisou.

Por fim, Mário Duarte lembrou que são cerca de 5000 os atletas de formação do concelho e reforçou que iniciativas como esta são uma verdadeira mais-valia para todos os envolvidos.