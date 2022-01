Associação de Futebol da Guarda projeta academia para Celorico da Beira

Estimativa de investimento da ordem dos 650 mil euros, em localização geográfica privilegiada, para dar resposta a seleções distritais e treinos de árbitros

A Associação de Futebol (AF) da Guarda submeteu à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) o projeto de criação de uma Academia de Futebol em Celorico da Beira.

A AF da Guarda referiu em comunicado que "submeteu, na passada semana, o projeto para a construção da Academia de Futebol", que vai ser construída em Celorico da Beira, um local "dotado de uma localização geográfica privilegiada".

Segundo a nota, o projeto da Academia da AF da Guarda, que foi apresentado à Federação Portuguesa de Futebol, "vai responder às "necessidades das seleções distritais e treinos dos árbitros, entre outras atividades"".

"O projeto agora apresentado é uma parceria entre a Associação de Futebol da Guarda e a Câmara Municipal de Celorico da Beira", lê-se.

Fonte da direção da AF da Guarda disse hoje à agência Lusa que para a concretização do projeto vai ser celebrado um protocolo entre a associação e a Câmara Municipal de Celorico da Beira para cedência dos espaços já existentes no atual complexo desportivo municipal.

O projeto envolve uma estimativa de investimento da ordem dos 650 mil euros, adiantou. De acordo com a nota, faz parte do projeto da Academia de Futebol da AF da Guarda a criação de bancadas e a execução de um campo em relva sintética.

Está também prevista a construção de um campo de futebol de praia, a ampliação das instalações de apoio existentes, "com a criação de quatro gabinetes de trabalho, e de mais dois balneários para jogadores e um para árbitros, perfazendo um total de quatro balneários para jogadores e dois para árbitros", bem como "a criação de um ginásio, sala de formação e gabinete médico, e a construção de vedação de todo o recinto".

A associação salientou, ainda, "a existência de um terreno destinado à construção de um pavilhão desportivo para, de entre muitas, a prática de futsal".

"Remetemos o projeto à Federação Portuguesa de Futebol e já contactámos os responsáveis federativos. Esperamos, a curto prazo, obter luz verde para o início das obras", afirmou o presidente da AF da Guarda, Amadeu Poço, citado no comunicado.

O responsável agradece ao presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira, Carlos Ascensão, "toda a colaboração prestada".

"Não obstante a situação epidémica que vivemos, e depois de uma consulta a todas as Câmaras [Municipais] do distrito, não deixamos de avançar com o nosso projeto de Academia, onde nos deram as melhores condições, concretamente em Celorico da Beira", esclareceu Amadeu Poço.

A AF da Guarda, com sede na cidade mais alta do país, foi fundada em 15 de maio de 1940, pela "necessidade de dignificar o futebol como prática desportiva no distrito" da Guarda.