Associação de Filosofia do Desporto em Língua Portuguesa dá os primeiros passos

O intuito é a criação de uma comunidade de debate e partilha de ideias relativas à filosofia do desporto, utilizando, enquanto meio de divulgação, a Língua Portuguesa

A Associação de Filosofia do Desporto em Língua Portuguesa deu esta quinta-feira um passo importante com a assinatura da carta inaugural, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto. O documento foi assinado pelos membros idealizadores Constantino Pereira Martins, Maria Luísa Ávila da Costa e Odilon José Roble, contando, ainda, com a assinatura de Filipa Godinho, Pró-Reitora da Universidade de Coimbra, e Joana de Carvalho, Vice-Reitora da Universidade do Porto.

De um embrião para o cumprir dos primeiros passos, esta iniciativa pauta pelo objetivo de fomentar uma comunidade, entre académicos e membros da prática desportiva, capaz da partilha de pensamentos, estabelecendo, nessa ótica, um grupo unido dentro da comunidade de Língua Portuguesa. "A nossa proposta é de reunir pensamentos e pensadores em torno da filosofia do desporto, formando uma associação capaz de promover encontros, debates e produção de materiais em língua portuguesa a serem divulgados e socializados", destacou Odilon José Roble, acrescentando, ainda, que esta é uma forma de contemplar a junção dos "amores pelo desporto, filosofia e língua portuguesa".

Em declarações a O JOGO, Constantino Pereira Martins referiu que "ao lançar esta primeira pedra" o intuito passa por unir as pessoas de toda a comunidade CPLP. "É nesse sentido que estamos a criar uma plataforma comum que promova o estudo e o aprofundamento do desporto em geral, proporcionando esse encontro entre filosofia e desporto, de forma a enriquecer ambos os campos e poder reverter isso para a sociedade em geral."

Já Maria Luísa Ávila da Costa, a par dos seus colegas, defendeu o propósito de criação de um espaço para "reunir uma comunidade que, no fundo, tenha redes mais fáceis de diálogo". "Ao criar associações destas, nós multiplicamos as oportunidades para os investigadores e professores desenvolverem o pensamento, fazendo-o de forma confortável na própria língua e contribuindo para a diversidade do pensamento", finalizou.