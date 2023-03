Associação "aPalavra" completa um ano de vida

Projeto, que tem como objetivo "ajudar quem mais precisa, através do futebol", conta com o apoio de nomes como Chiquinho, jogador do Benfica, Nuno Gomes, Ricardo Rocha, Nuno Assis, Flávio Meireles e dos treinadores Nuno Presume, Eduardo, João Aroso e Vítor Severino, presidente da Comissão de Honra.

A Associação Projeto "aPalavra" completa, no dia 11 deste mês, um ano de existência. Esta associação surgiu do "sonho de, através do futebol, ajudar quem mais precisa". "A ideia começou a ganhar forma e a vontade em dar a mão, praticar o bem e arrancar sorrisos, foi contagiando várias personalidades ligadas ao mundo do desporto", explica Ricardo Martins, presidente da associação que contou desde a primeira hora com a colaboração do malogrado Neno. "Juntou-se a nós e abraçou o projeto de sorriso largo, mas partiu cedo demais. Um ícone enquanto pessoa e enquanto jogador. Alguém que sempre esteve de bem com a vida e que a vivia intensamente, todos os dias, de uma forma feliz. A sua alegria era contagiante e deixou-nos a todos um legado incomensurável".

O projeto "aPalavra" tem hoje onze embaixadores: os treinadores Vítor Severino, João Aroso e Nuno Presume, Miguel Mazeda e ex-jogadores como Ricardo Rocha e Paulo Madeira.

Vitor Severino é ainda presidente da Comissão de Honra, que integra os seguintes elementos, que "engrandecem o nome da nossa associação": Nuno Gomes, Paulo Madeira, Eduardo , Chiquinho, Ricardo Ribeiro, Nuno Assis, Jorge Fernandes, Nelson Monte, Flávio Meireles, Vicente Gomes, Paulo Rodrigues, Débora Madeira, Hugo Conceição, Clara Castro, Helena Oliveira, Gilda Torrão e Leonor Lopes".



Na caminhada iniciada em 2019, a associação já teve o privilégio de se associar, entre outras iniciativas, à ASAS, uma das mais prestigiadas associações de solidariedade e ação social do país, na qual o treinador Luís Castro se tornou Padrinho, através desta iniciativa, à CERCIGUI de Guimarães, que desenvolve um trabalho absolutamente extraordinário, à Nonô, uma menina de Santo Tirso portadora de uma doença altamente incapacitante, e à HELPINGUCRANIA.



A comemoração do primeiro aniversário da associação "aPalavra", intitulada "Lado B do futebol", está marcada para o dia 11, na Fundação Castro Alves, em Famalicão, e contará com a atuação de Luís Marvão, Filipe Gonçalves e Ary Rafeiro.