Assembleia Municipal do Porto aprova local para construção da nova sede da Liga

O consentimento alargado da Assembleia Geral à permuta de terrenos, localizados na freguesia de Ramalde, no Porto, surge depois do Executivo municipal, presido por Rui Moreira, ter aprovado, a 12 de outubro, o contrato-programa para a construção da nova sede da Liga.

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, por maioria, a permuta dos terrenos destinados à construção do futuro edifício-sede da Liga de Clubes, anunciou, esta segunda-feira, o organismo presidido por Pedro Proença.

"Dia histórico para o futebol profissional", assinalou a Liga no sítio oficial na internet, após divulgado o resultado do sufrágio político. A aprovação do local de edificação foi conseguida por larga maioria, embora com votos contra da CDU e com a abstenção do PAN.

O organismo que tutela o futebol profissional recebeu, assim, luz verde total para lançar as primeiras pedras de uma obra moderna e futurista, que deverá ficar concluída em 2023.

"Este é um dia de celebração para o Futebol Profissional, que vai ter uma nova sede moderna, com áreas de lazer, mas também de formação. Deixo uma palavra de apreço ao Dr. Rui Moreira, que, desde a primeira hora, teve visão e capacidade de acreditar neste projeto. Vamos avançar, agora, com a certeza de um futuro ainda mais profissional no Futebol", afirmou Pedro Proença, a propósito da aprovação da permuta dos terrenos.