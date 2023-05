Assembleia Geral da Liga conta com a presença de Leiria e Belenenses

Novo modelo competitivo da Taça da Liga é um dos pontos em discussão

Já começou, na sede da Liga Portugal, no Porto, a Assembleia Geral onde serão discutidas e votadas - pela primeira vez de forma eletrónica -, as propostas de alteração ao Regulamento de Competições da Liga Portugal.



Entre os presentes, destaque para a participação na Assembleia Extraordinária, como convidados, do União de Leiria e do Belenenses, que já garantiram a subida à II Liga. Os leirienses estão representados por Armando Marques, presidente da SAD, e os azuis do Restelo, por Patrick Morais de Carvalho, presidente do clube. Da Liga estão quatro presidentes: Miguel Ribeiro, do Famalicão, António Silva Campos, do Rio Ave, Joaquim Ribeiro, do Vizela, e Francisco Dias da Silva, do Gil Vicente.



Um dos pontos da ordem de trabalhos que será apreciado e votado pelos clubes e sociedades desportivas presentes é o novo formato competitivo da Taça da Liga. A proposta prevê que o novo modelo arranque em 2024/25 e contará com a participação de oito equipas, os primeiros seis classificados da I Liga e os dois primeiros da II Liga. Em 2023/24 mantém-se o quadro da época passada, no qual todas as equipas competem, passando por eliminatórias até chegarem à fase de grupos. Este novo modelo foi escolhido na sequência do alargamento dos calendários internacionais para as provas da UEFA, de forma a facilitar a escolha das datas de todos os jogos.

Também em discussão estarão o relvado, que passará a ser avaliado a cada jogo por várias entidades, e a iluminação. Neste capítulo, está equacionada a criação de um mecanismo de medição regular da luminosidade dos recintos e que entrará em vigor nesta época desportiva.

A norma transitória de as equipas terem nove suplentes e três momentos de substituição passa a ser definitiva, tal como a FIFA decidiu. E, em relação aos horários de jogos, os que, atualmente, são disputados às 19h00 e às 21h15, passam a iniciar-se às 18h45 e às 20h45, respetivamente.