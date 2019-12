Assaltos a casa de futebolistas, uma triste história com vários episódios

São inúmeros os jogadores que foram assaltados enquanto defendiam as cores dos seus clubes e alguns, como Quaresma, até já sofreram mais do que um assalto

A casa de Otávio, médio do FC Porto, foi assaltada na noite de quinta-feira, quando decorria o jogo com o Feyenoord. De acordo com os relatos, a mulher do brasileiro e os dois filhos assistiam ao jogo da Liga Europa, na casa da família, em Vila Nova de Gaia, quando se aperceberam da presença de intrusos no piso superior. A mulher do jogador subiu para ver o que se passava, surpreendendo os três assaltantes em flagrante. Depois de ter tirado as crianças de casa, a esposa de Otávio chamou a polícia mas os assaltantes conseguiram fugir por uma porta das traseiras, levando algumas joias e os objetos de valor que puderam transportar antes da chegada ao local das autoridades. O trio não tinha ainda sido identificado.

Do assalto acabou "apenas" por resultar um valente susto para a família do jogador, uma vez que não houve feridos a registar nem danos de maior. Otávio, recorde-se, estava em campo, a jogar pelo FC Porto no duelo com o Feyenoord, que encerrou a fase de grupos da Liga Europa. Mal acabou o jogo, e sabendo do ocorrido, o brasileiro abandonou o Estádio do Dragão para se juntar à mulher e aos dois filhos.

Lista de jogadores assaltados enquanto jogavam é grande

São inúmeros os jogadores que foram assaltados enquanto defendiam as cores dos seus clubes e alguns, como Quaresma, até já sofreram mais do que um assalto. O último caso que envolveu o internacional português data de abril de 2014, durante um clássico entre FC Porto e Benfica. Na altura, o jogador ficou sem várias joias e sapatilhas, no valor aproximadamente de 250 mil euros. Dois anos antes, num caso que se tornou célebre, Quaresma tinha sido assaltado na noite de Lisboa, em plena "zona J", quando se encontrava dentro do carro com um amigo. Nessa noite, o jogador, que então representava o Besiktas, chegou a ter uma arma apontada à cabeça e foi obrigado a entregar dinheiro e algumas joias que tinha com ele. Quaresma não é, contudo, o único jogador português vítima de assalto, porque, em abril deste ano, William Carvalho também foi assaltado. O médio do Bétis estava em campo, no dérbi de Sevilha, enquanto a sua casa era virada do avesso pelos assaltantes.

O ex-portista Derlei também foi "apanhado" quando jogava no Sporting. E Domingos Paciência passou por um processo bem mais complicado, que meteu armas apontadas à família e tudo. Domingos treinava o Braga, saiu de casa bem cedo e os assaltantes surpreenderam a esposa e os filhos Gonçalo e Vasco Paciência. Neste caso, a justiça apanhou e condenou os assaltantes.

Lá fora não faltam nomes de jogadores célebres "aliviados" de algumas centenas de milhares de euros por bandidos, como Daniel Alves, durante a sua passagem pelo Paris Saint-Germain, que coincidiu com outro assalto à casa de Thiago Silva, central dos parisienses. Mas também Traoré e Memphis Depay, (ambos do Lyon), Kevin-Prince Boateng (Barcelona), Casemiro (Real Madrid) e, mais recentemente, o avançado africano do Liverpool, Sadio Mané, foram algumas das vítimas enquanto trabalhavam.