Anúncio feito pela Liga esta sexta-feira

A Liga Portugal anunciou esta sexta-feira à noite as novas datas para o Moreirense-Paços de Ferreira e Estoril-Cova da Piedade, jogos da I e II LIga, respetivamente, adiados em virtude de surtos de covid-19 nos clubes moreirense e piedense.

A Liga anunciou ainda uma nova data para o Cova da Piedade-Benfica B, jogo que estava previsto ter lugar este sábado de manhã.

Novas datas

>> Estoril - Cova da Piedade, 14 de novembro, às 11h;

>> Cova da Piedade-Benfica B, 25 de novembro, às 18h;

>> Moreirense-Paços de Ferreira, 1 de dezembro, às 21h45.

Recorde-se que o Moreirense tem 21 atletas com testes positivos para o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, cenário que abrange toda a equipa técnica, dois elementos do "staff" e o presidente da SAD, Vítor Magalhães, enquanto um dos jogadores é reincidente na infeção, depois de mais de 90 dias sobre a primeira cura e seis estão lesionados.

Sem equipa B nem sub-23, os vimaranenses têm 28 jogadores inseridos nos quadros da Liga de clubes, dos quais apenas dois escaparam à medida obrigatória de recolhimento domiciliário imposta pela autoridade de saúde local, que se estende a outros cinco futebolistas e mais cinco membros com responsabilidades na organização dos jogos.

No mesmo comunicado em que anuncia as novas datas destes três jogos, a Liga explica a razão do Estoril-Cova da Piedade, da oitava jornada da II Liga - que o organismo decidira atribuindo os três pontos à equipa estorilista - ter agora nova data.

"Face a tal situação, atestada por autoridade de saúde, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol foi do entendimento que, o isolamento da totalidade do plantel por decisão da autoridade de saúde configura causa de justificação bastante para a falta de comparência ao jogo. Face a tal entendimento, outra solução não resta à Liga Portugal que não seja a de sufragar a posição expressa do Conselho de Disciplina da FPF e dar cumprimento ao mesmo, reagendando os jogos cujas autoridades de saúde atestem que o plantel não cumpre o disposto no n.º 2 do Ponto 12 do Plano já identificado por estar em quarentena ou isolamento profilático", pode ler-se.

A Liga já tinha atribuído, esta semana, a vitória e os três pontos ao Estoril Praia, mas uma deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na quarta-feira, determinou que o surto de covid-19 que assola o plantel grená é motivo de "força maior" que "justifica" a sua falta de comparência ao encontro.

>> TODO O COMUNICADO AQUI

O plano de retoma das competições profissionais da Liga de clubes encara um caso de infeção pelo novo coronavírus como uma lesão e estabelece um número mínimo de sete jogadores, entre os quais um guarda-redes e um capitão, para a realização das partidas, condições inviabilizadas junto da estrutura minhota, cuja maioria está assintomática.

O Paços de Ferreira assegurou ter "prontamente demonstrado a sua disponibilidade" para discutir o reagendamento do jogo com o Moreirense, mas descarou quaisquer responsabilidades em todo o processo, considerando que "não pode assumir e transformar o infortúnio de terceiros num problema seu".