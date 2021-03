As leis que baralham o jogo: "Neste momento, nem sei qual é o critério"

TEMA - Foco de grande polémica desde há décadas, as situações de bola na mão ou de mão na bola voltaram a merecer (mais um) ajuste por parte do IFAB, agora com os golos a serem considerados legais caso o autor do remate receba involuntariamente o esférico da mão ou braço de um colega. O JOGO reuniu um painel de jogadores e técnicos que, maioritariamente, se mostram baralhados com tantas mexidas no coração da lei do seu trabalho.

O diabo está nos detalhes", aponta um ditado popular e ele bem se poderia aplicar ao momento vivido pelas regras do futebol moderno, sucessivamente ajustadas, revistas e corrigidas, em particular no último par de anos.