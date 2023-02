Artur Soares Dias destaca recorde em clássicos e dérbis: "Parece fácil..."

Árbitro da AF Porto apitou o 24.º clássico/dérbi e assinalou a marca com uma publicação nas redes sociais.

Artur Soares Dias recorreu à rede social Instagram para destacar o 24.º clássico/dérbi que apitou, uma marca que deixa o árbitro da Associação de Futebol do Porto orgulhoso.

"Hoje atingi o bonito número de 24 clássicos/dérbis. Em Portugal, só comparável com o Euro árbitro Lucílio Batista, que até hoje era o árbitro com mais clássicos e dérbis! Os recordes são para ser batidos, já só espero pelo próximo! Parece fácil...", lê-se na publicação do juiz.

Artur Soares Dias, recorde-se, esteve no Sporting-FC Porto (1-2) de domingo, relativo à 20.ª jornada da Liga Bwin.