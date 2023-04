Artur Soares Dias apita jogo decisivo para as contas do título na Grécia

Árbitro da AF Porto será auxiliado por Pedro Ribeiro e Paulo Soares no Panathinaikos-AEK, de domingo.

O Panathinaikos-AEK vai ser apitado pelo português Artur Soares Dias. Trata-se de um jogo que poderá ser decisivo para as contas do campeonato da Grécia. As duas equipas estão empatadas com 75 pontos, quando faltam quatro jornadas para o final.

O Panathinaikos, refira-se, tem vantagem no confronto direto.

Na partida agendada para as 18h00 de domingo, Artur Soares Dias será auxiliado por Pedro Ribeiro e Paulo Soares. Angelos Evangelou será o quarto árbitro e no VAR estarão Diego Martins e Andreas Fotopoulos.