Artur Moraes acredita no sucesso europeu de Benfica e de Braga

O ex-guarda-redes ingressou no clube da Luz no verão de 2011, oriundo do Braga, que ajudou a lograr uma inédita final da Liga Europa, em 2010/11, na qual perdeu diante do FC Porto

O ex-futebolista brasileiro Artur Moraes, que representou Benfica e Braga na última década, diz acreditar no sucesso dos dois clubes nos respetivos duelos na Liga dos Campeões e na Liga Europa.

Os encarnados, bicampeões continentais em 1960/61 e 1961/62, vão medir forças com os ingleses do Liverpool, vencedores em 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 e 2018/19, nos quartos de final da edição 2021/22 da principal prova europeia de clubes.

"Acho que vão ser dois grandes jogos, entre equipas com muita história nas competições europeias", perspetivou aos jornalistas o ex-guarda-redes do Benfica, de 2011 a 2015, à margem da 19.ª gala "O Melhor Treinador", promovida pelo jornal semanário O Gaiense.

As águias, que nunca superaram esta fase na era Champions (desde 1992/93), vão disputar a primeira mão em 5 de abril, no Estádio da Luz, em Lisboa, sendo que o reencontro com os reds está agendado para 13 do mesmo mês, em Anfield Road.

"O Benfica tem de fazer o seu jogo na Luz e aproveitar o ambiente criado, pensando que esta eliminatória não acaba nos primeiros 90 minutos e sabendo que conseguir um bom resultado em casa será fundamental", aconselhou Artur Moraes, que conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e três Taças da Liga nos lisboetas.

O ex-guarda-redes ingressou no clube da Luz no verão de 2011, oriundo do Braga, que ajudou a lograr uma inédita final da Liga Europa, em 2010/11, na qual perdeu diante do FC Porto (0-1), em Dublin, graças a um golo do colombiano Radamel Falcao.

"Acho que tudo é possível. O Braga deu uma bela demonstração nesta última eliminatória [diante dos franceses do Mónaco]. Estas competições a eliminar dependem um pouco do momento atual das equipas. Se na altura sonhávamos em chegar a uma final europeia, quando ninguém acreditava, por que não o fazer agora também?", atirou.

Leia também Internacional Norte-americanos suspeitam do suposto envenenamento a Abramovich: "Foi algo ambiental" Wall Street Journal tinha noticiado que o magnata russo e alguns cidadãos ucranianos que tinham participado em reuniões pela paz, no início de março, apresentavam sintomas de envenenamento

Pela terceira vez nos quartos de final da segunda prova europeia de clubes, os minhotos vão encarar os escoceses do Rangers, finalista vencido em 2007/08, estando o duplo confronto previsto para 7 de abril, no Estádio Municipal de Braga, e 14, em Glasgow.

"Independentemente do opositor, o mais importante é o Sporting de Braga pensar em si próprio, fazer um jogo consistente em casa e fazer cá o resultado para, depois, defender com segurança a vantagem", terminou Artur Moraes, numa prova em que os minhotos podem enfrentar os alemães do Leipzig ou os italianos da Atalanta nas meias-finais.

Já o Benfica, caso afaste o Liverpool, defrontará em igual fase da Liga dos Campeões o vencedor do duelo entre os espanhóis do Villarreal e os germânicos do Bayern.