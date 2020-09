ARS do Norte emite comunicado sobre "jantar convívio" do plantel do Chaves

Realização do jantar "em pleno período de infecciosidade" terá estado na origem do adiamento do jogo com o Feirense.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte disse este sábado que o Chaves organizou um jantar convívio com o plantel e equipa técnica "em pleno período de infecciosidade dos casos confirmados identificados" de covid-19.

"A autoridade de saúde local tomou conhecimento que o plantel e respetiva equipa técnica participaram num jantar convívio, organizado pelo Chaves, em pleno período de infecciosidade dos casos confirmados identificados", destaca o comunicado da ARS do Norte sem precisar quando aconteceu esse jantar.

A nota acrescenta que essa informação foi recolhida pelas 18h34 de sexta-feira, minutos antes do encontro da primeira jornada da II Liga, entre o Feirense e o Chaves, em Santa Maria da Feira, que acabou adiado.

A ARS do Norte explica que após articulação das autoridades de saúde local, regional e nacional, foi decidida a "determinação de medidas cautelares que inviabilizavam a participação do referido clube no jogo do campeonato de futebol".

"Esta decisão foi comunicada ao responsável médico do Chaves, pelas 19 horas desse mesmo dia", sublinha ainda.

A ARS Norte assegura que "as autoridades de saúde continuarão a acompanhar a evolução desta situação e a desenvolver as medidas de saúde pública consideradas necessárias, em articulação com as entidades envolvidas".

A nota da ARS do Norte revela que, a 10 de setembro, a autoridade de saúde do Agrupamentos de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso teve conhecimento de um caso positivo de covid-19 de um jogador do Chaves.

Após este caso, deu "início aos procedimentos inerentes à intervenção de saúde pública, preconizados nas orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde (DGS), no âmbito da intervenção para prevenção e controlo da covid-19", como a "investigação epidemiológica", a "avaliação do risco da exposição" e a "determinação das medidas de saúde públicas necessárias e adequadas".

Após o cumprimento do plano de testagem pré-jogo previsto no referencial conjunto da DGS e FPF foram "identificados mais três casos confirmados" de covid-19 na sexta-feira, de um jogador e dois elementos da equipa técnica, dando "início aos procedimentos" descritos.